Общество

Мороз и 27-градусное тепло: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 21-23 октября

Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане ожидается мороз до -7°С, в Алматы – тепло до +22°С, а в Шымкенте – почти летняя погода с теплом до +27°С. Об этом говорится в прогнозе на 21, 22 и 23 октября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +10+12°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +9+11°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +9+11°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 октября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.
  • 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 15:54
Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что антициклон принесет заморозки, ветер и туманы в Казахстан. Подробнее о погоде на 21, 22 и 23 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
