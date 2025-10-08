#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
События

Туман, пыльная буря, заморозки: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 20:02 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 9 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Днем в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере-западе Акмолинской области ожидается туман.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туман, жара, ливень и пыльная буря: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение
22:05, 23 августа 2025
Туман, жара, ливень и пыльная буря: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение
Туман, заморозки, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
19:58, 24 сентября 2025
Туман, заморозки, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение
20:01, 12 июля 2025
Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: