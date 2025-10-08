Туман, пыльная буря, заморозки: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 9 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Днем в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере-западе Акмолинской области ожидается туман.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снег, заморозки до -6°С и дожди обрушатся на некоторые регионы Казахстана.