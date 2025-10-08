Снег и дожди на подходе: в двух регионах Казахстана резко испортится погода

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на ближайшие дни. По их данным, с 9 по 11 октября 2025 года в большинстве регионов страны пока еще сохранится теплая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что в температурном фоне значительных изменений не ожидается. "Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пойдут осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгиромет" Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. Еще на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге возможна пыльная буря. Материал по теме Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября Также синоптики уже предупреждали о том, что 8 октября в Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: