Общество

Снег и дожди на подходе: в двух регионах Казахстана резко испортится погода

капли на стекле, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 12:09 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на ближайшие дни. По их данным, с 9 по 11 октября 2025 года в большинстве регионов страны пока еще сохранится теплая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что в температурном фоне значительных изменений не ожидается.

"Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пойдут осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгиромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.

Еще на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге возможна пыльная буря.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 12:09
Бабье лето в Алматы: тепло до +17°С продержится до 10 октября

Также синоптики уже предупреждали о том, что 8 октября в Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
