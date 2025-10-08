Снег и дожди на подходе: в двух регионах Казахстана резко испортится погода
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на ближайшие дни. По их данным, с 9 по 11 октября 2025 года в большинстве регионов страны пока еще сохранится теплая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Метеорологи уточняют, что в температурном фоне значительных изменений не ожидается.
"Лишь в конце периода на западе, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пойдут осадки в виде дождя и снега".Пресс-служба РГП "Казгиромет"
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.
Еще на востоке, в центре туман, на юго-западе, юге возможна пыльная буря.
Также синоптики уже предупреждали о том, что 8 октября в Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение.
