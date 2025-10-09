Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос озвучил принимаемые правительством меры по повышению качества воды в алматинском Сорбулаке, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для снижения уровня воды в Сорбулаке и ее эффективного использования совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации РК ведется подготовка соответствующего проекта.

"В 2024 году совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами была разработана Дорожная карта по доведению качества сточных вод в Сорбулакском накопителе до параметров, допустимых для полива сельскохозяйственных культур. Сроки выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, запланированы до конца 2027 года", – говорится в ответе.

Он заверил, что в настоящее время в соответствии с указанной Дорожной картой заинтересованные государственные и местные исполнительные органы проводят мероприятия по реконструкции очистных сооружений, оформлению экологических разрешений, а также проведению гидрогеологических и геологических исследований.

