Общество

Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос озвучил принимаемые правительством меры по повышению качества воды в алматинском Сорбулаке, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для снижения уровня воды в Сорбулаке и ее эффективного использования совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации РК ведется подготовка соответствующего проекта.

"В 2024 году совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами была разработана Дорожная карта по доведению качества сточных вод в Сорбулакском накопителе до параметров, допустимых для полива сельскохозяйственных культур. Сроки выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, запланированы до конца 2027 года", – говорится в ответе.

Он заверил, что в настоящее время в соответствии с указанной Дорожной картой заинтересованные государственные и местные исполнительные органы проводят мероприятия по реконструкции очистных сооружений, оформлению экологических разрешений, а также проведению гидрогеологических и геологических исследований.

Сегодня мы писали, что 120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы.

Азамат Сыздыкбаев
120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы
13:07, Сегодня
120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы
Бектенов поручил министрам теснее работать с депутатами
11:34, 28 мая 2024
Бектенов поручил министрам теснее работать с депутатами
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
13:12, 07 октября 2025
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
