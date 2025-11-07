#Народный юрист
Экономика и бизнес

Дополнительные средства выделят на газификацию в 2026 году

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:44 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по финансированию проектов газификации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в рамках реализации Послания президента Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" из республиканского бюджета на 2025 год выделено 3,1 млрд тенге.

"Эти средства направлены на строительство газораспределительных сетей и автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) в городах Жезказган, Каражал, а также в населенных пунктах Жайрем, Кеңгір и Атасу. На сегодняшний день освоено 1,3 млрд тенге. Для дальнейшей реализации проектов в республиканском бюджете на 2026 год планируется выделить 5 млрд тенге", – говорится в ответе.

Кроме того, при уточнении республиканского бюджета на 2026 год будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании.

"Также, учитывая социальную значимость объектов, Министерству энергетики Республики Казахстан поручено совместно с местными исполнительными органами рассмотреть возможность финансирования проектов за счет внебюджетных источников – в частности, через АО "Самрук-Қазына" или средств местных бюджетов. Вопросы развития водных ресурсов и газификации населенных пунктов региона находятся на постоянном контроле министерств водных ресурсов и ирригации, энергетики и местных исполнительных органов", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали об утверждении Комплексного плана развития газовой отрасли.

Азамат Сыздыкбаев
