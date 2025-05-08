Иностранка расплакалась, получив казахстанский паспорт

В Актобе иностранка, которая 28 лет жила без документов, получила казахстанский паспорт накануне своего дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области:

"В канун своего 48-го дня рождения, Светлана Александровна Свинкова получила первый паспорт Республики Казахстан. Этот день стал для нее по-настоящему памятным событием, завершившим почти тридцатилетний период жизни без документов".

Светлана Свинкова родилась 6 мая 1977 года в Душанбе (Таджикистан). Первый паспорт она оформила там же. После окончания школы переехала на постоянное место жительства в Казахстан. В 1993 году срок действия ее таджикского паспорта истек, и с тех пор новые документы она не оформляла.

"В конце 2024 года Светлана Александровна обратилась в миграционную службу Актобе с просьбой о восстановлении документов. Сотрудники миграционной полиции провели комплексную работу по установлению ее личности, восстановлению архивных данных и оформлению документа лица без гражданства. После завершения всех процедур 5 мая 2025 года ей был вручен первый паспорт Республики Казахстан". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Получение долгожданного документа стало трогательным моментом: женщина не скрывала эмоций, записала на видео свои впечатления и благодарность сотрудникам миграционной полиции Актобе.

"Это праздник просто. Начинаю новую жизнь. Спасибо большое, здоровья вам. Такой подарок мне сделали на день рождения", – произнесла Светлана со слезами на глазах.

Пользователи Казнета тоже порадовались за Свинкову и поблагодарили сотрудников миграционной полиции:

"ГОП №4 – огонь".

"Молодцы. Пусть будет много таких добрых дел".

"Ого, первый раз я такое слышу. Где можно восстановить документ?"

"Оказывайте своевременную помощь нуждающимся людям и получайте благодарность!"

Материал по теме Паспорт и удостоверение: сколько стоят документы для казахстанцев в 2025 году

3 апреля 2025 года стало известно, что пять казахстанцев выдворили в Россию за двойное гражданство.