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События

Иностранка расплакалась, получив казахстанский паспорт

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:47 Фото: gov4c.kz
В Актобе иностранка, которая 28 лет жила без документов, получила казахстанский паспорт накануне своего дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области:

"В канун своего 48-го дня рождения, Светлана Александровна Свинкова получила первый паспорт Республики Казахстан. Этот день стал для нее по-настоящему памятным событием, завершившим почти тридцатилетний период жизни без документов".

Светлана Свинкова родилась 6 мая 1977 года в Душанбе (Таджикистан). Первый паспорт она оформила там же. После окончания школы переехала на постоянное место жительства в Казахстан. В 1993 году срок действия ее таджикского паспорта истек, и с тех пор новые документы она не оформляла.

"В конце 2024 года Светлана Александровна обратилась в миграционную службу Актобе с просьбой о восстановлении документов. Сотрудники миграционной полиции провели комплексную работу по установлению ее личности, восстановлению архивных данных и оформлению документа лица без гражданства. После завершения всех процедур 5 мая 2025 года ей был вручен первый паспорт Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Получение долгожданного документа стало трогательным моментом: женщина не скрывала эмоций, записала на видео свои впечатления и благодарность сотрудникам миграционной полиции Актобе.

"Это праздник просто. Начинаю новую жизнь. Спасибо большое, здоровья вам. Такой подарок мне сделали на день рождения", – произнесла Светлана со слезами на глазах.

Пользователи Казнета тоже порадовались за Свинкову и поблагодарили сотрудников миграционной полиции:

  • "ГОП №4 – огонь".
  • "Молодцы. Пусть будет много таких добрых дел".
  • "Ого, первый раз я такое слышу. Где можно восстановить документ?"
  • "Оказывайте своевременную помощь нуждающимся людям и получайте благодарность!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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