Иностранка расплакалась, получив казахстанский паспорт
Об этом сегодня, 8 мая 2025 года, рассказали в Департаменте полиции Актюбинской области:
"В канун своего 48-го дня рождения, Светлана Александровна Свинкова получила первый паспорт Республики Казахстан. Этот день стал для нее по-настоящему памятным событием, завершившим почти тридцатилетний период жизни без документов".
Светлана Свинкова родилась 6 мая 1977 года в Душанбе (Таджикистан). Первый паспорт она оформила там же. После окончания школы переехала на постоянное место жительства в Казахстан. В 1993 году срок действия ее таджикского паспорта истек, и с тех пор новые документы она не оформляла.
"В конце 2024 года Светлана Александровна обратилась в миграционную службу Актобе с просьбой о восстановлении документов. Сотрудники миграционной полиции провели комплексную работу по установлению ее личности, восстановлению архивных данных и оформлению документа лица без гражданства. После завершения всех процедур 5 мая 2025 года ей был вручен первый паспорт Республики Казахстан".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Получение долгожданного документа стало трогательным моментом: женщина не скрывала эмоций, записала на видео свои впечатления и благодарность сотрудникам миграционной полиции Актобе.
"Это праздник просто. Начинаю новую жизнь. Спасибо большое, здоровья вам. Такой подарок мне сделали на день рождения", – произнесла Светлана со слезами на глазах.
Пользователи Казнета тоже порадовались за Свинкову и поблагодарили сотрудников миграционной полиции:
- "ГОП №4 – огонь".
- "Молодцы. Пусть будет много таких добрых дел".
- "Ого, первый раз я такое слышу. Где можно восстановить документ?"
- "Оказывайте своевременную помощь нуждающимся людям и получайте благодарность!"
3 апреля 2025 года стало известно, что пять казахстанцев выдворили в Россию за двойное гражданство.