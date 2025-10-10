Для чего Нацбанк регулярно меняет дизайн тенге

Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменений базовой ставки объяснил, для чего время от времени меняется дизайн национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

"За всю историю независимости нашей, ну, скажем, внедрения национальной валюты, прошло 32 года. Менялись три раза. Первый тенге, потом был в 10-е годы и сейчас, в 20-е годы. Соответственно, вопрос частой смены дизайна тенге, на мой взгляд, не совсем правильный. Можно по-разному относиться. Кто-то говорит, вот, там, доллар. И в 19-м и в 20-м веке было одинаково. Ну, понятно, у каждой страны свой выбор", – сказал Сулейменов.

Он отметил, что отчасти смена дизайна продиктована целесообразностью защиты от подделок, а отчасти необходимостью развивать свои денежные средства, банкноты и купюры.

"Все это делала дизайнерская группа Национального банка, они у нас являются сотрудниками, мы платим им зарплату. То есть никаких дополнительных денег мы не тратили. Эти деньги, эти купюры печатаются, печатались бы в любом случае. Хоть купюры старого образца, хоть купюры нового образца, их все равно надо печатать. Они приходят в негодность, ветшают, и мы их регулярно изымаем и уничтожаем. Поэтому никаких дополнительных денег на новый дизайн мы не потратили", – добавил глава Нацбанка.

