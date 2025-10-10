Затраченную на новое здание Нацбанка сумму попросили озвучить Тимура Сулейменова

Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменения базовой ставки рассказал о новом здании, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, строительство здания уже завершено, но штат Нацбанка будет переезжать в него до конца месяца.

"С учетом всей специфики нашей по безопасности, по информационно-коммуникационным вещам, мы еще находимся в процессе. Надеюсь, что до конца октября мы полностью переедем. Мы считаем, что здание будет одно из если не жемчужин, то памятных зданий в столице нашей страны. Его разрабатывало архитектурное бюро всемирно известной Захи Хадид. То есть в Центральной Азии ни одного здания, спроектированного этим бюро, у нас нет", – сказал Сулейменов.

Глава Нацбанка считает, что здание станет украшением проспекта Мангилик ел. А вот потраченную на него сумму он называть не стал.

"Сколько потратили, к сожалению, я сказать не могу, потому что эта информация находится под грифом "секретно", и у меня нет оснований, возможностей эту цифру сказать. Деньги из бюджета Национального банка. То есть мы в несколько этапов оплачивали: как обычно, аванс, потом промежуточный – это все из нашего бюджета", – отметил он.

Сегодня Сулейменов поделился планами по борьбе с инфляцией.