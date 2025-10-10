#АЭС в Казахстане
Финансы

Нацбанк может вновь поднять базовую ставку в ноябре

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 13:14 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменений базовой ставки не исключил повторного ее повышения в ноябре, передает корреспондент Zakon.kz.
"Будем ли мы ужесточать дальше – если понадобится, будем", – сказал Сулейменов.

По его словам, ставку придется повышать, если инфляция не начнет постепенно замедляться, для поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий.

"У нас в ноябре прогнозный раунд, когда мы садимся и полностью обновляем свои модели. В ноябре у нас будет полная картина того, что происходит в экономике", – добавил глава Нацбанка.

Сегодня Нацбанк повысил базовую ставку сразу на 1,5%.

Азамат Сыздыкбаев
