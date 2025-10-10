Нацбанк может вновь поднять базовую ставку в ноябре

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменений базовой ставки не исключил повторного ее повышения в ноябре, передает корреспондент Zakon.kz.

"Будем ли мы ужесточать дальше – если понадобится, будем", – сказал Сулейменов. По его словам, ставку придется повышать, если инфляция не начнет постепенно замедляться, для поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. "У нас в ноябре прогнозный раунд, когда мы садимся и полностью обновляем свои модели. В ноябре у нас будет полная картина того, что происходит в экономике", – добавил глава Нацбанка. Сегодня Нацбанк повысил базовую ставку сразу на 1,5%.

