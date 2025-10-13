#АЭС в Казахстане
Общество

Суд из-за торта за 600 тыс. тенге отложили на неопределенное время

Торт, суд, блогер , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:34 Фото: Instagram/akbergenova_nurshat
В Астане 13 октября 2025 года продолжается главное судебное разбирательство по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале заседания судья Гульзада Рашкалиева сообщила, что в соответствии со статьями 77, 268 и 269 Гражданского процессуального кодекса к делу будет привлечен специалист-филолог Бану Сагеданова – судебный эксперт, член Республиканской палаты судебных экспертов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Она отметила, что специалисту поручено провести анализ публикаций, где, по мнению истца, содержатся высказывания, порочащие ее честь и достоинство. Эксперт должна установить, присутствуют ли в тексте такие сведения, в какой форме они выражены – как утверждения, предположения мнения или оценки, – и способны ли эти публикации сформировать у читателей негативное мнение о репутации Нуршат Акбергеновой. Расходы по проведению экспертизы будут возложены на истца и ответчика в равных долях.

"В связи с привлечением специалиста и получением утверждения исковых требований суд направляет дело эксперту. Заключения будут направлены сторонам для ознакомления. После будет назначена дата судебного разбирательства. Пока дата остается открытой где-то на неделю. Судебное заседание откладывается на неопределенную дату", – резюмировала Гульзада Рашкалиева.

30 сентября 2025 года в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тыс. тенге.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
