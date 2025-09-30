#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Общество

Суд из-за торта за 600 тыс. тенге: кондитер требует от блогера 3,5 млн тенге

торт, суд, спор , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:29 Фото: Instagram/akbergenova_nurshat
В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны 30 сентября состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора - торт за 600 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно информации суда, предметом иска является взыскание задолженности за изготовление четырехъярусного торта.

"Взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по устному договору в размере 500 тыс. тенге. Взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда, причиненного распространенными недостоверными сведениями, порочащими честь и достоинство и деловую репутацию, в размере 3 млн тенге. Обязать ответчика опубликовать публичное опровержение в СМИ, в которых были размещены порочащие сведения. Взыскать с ответчика судебные расходы", – зачитала исковые требования кондитера судья Гульзада Рашкалиева.

Суд попросил истца предоставить доказательства, что торт действительно стоил 600 тыс. тенге.

Представитель кондитера Нуршат Акбергеновой выразил готовность к мирному урегулированию спора, если ответчик добровольно выполнит все выдвинутые истцом требования.

"Первое требование – оплатить 500 тыс. тенге, то есть остаток оплаты (за торт – Прим. ред.). Второе – дать публичное опровержение в СМИ, где моему доверителю был нанесен репутационный вред. И тогда мы отказываемся от изыскания за юридическую помощь, которую я оказываю. Думаю, это выгодно ответчику", – сказал представитель истца.

Такие требования сторона ответчика назвала "абсурдными". Более того, они требуют проведения психолого-политическо-филологической экспертизы всех публикаций кондитера в соцсетях в отношении ответчика.

"Вопрос касается супруги дипломата другой страны – страны-члена Евросоюза, и, учитывая, что в отношении нее был огромный мировой кибер-буллинг, учитывая, что истец и его представители дезинформируют общественность, просим суд провести в закрытом режиме, без участия СМИ и посторонних лиц", – отметила представитель ответчика.

Но суд отказал в проведении суда в закрытом режиме. Главное судебное заседание продолжится с участием СМИ.

В Астане также прошли суды по делу блогеров – семьи Жанабыловых. Материалы в итоге передали передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Алматинец пытался засудить Telegram-канал и лишился 500 тысяч тенге
15:26, 26 октября 2023
Алматинец пытался засудить Telegram-канал и лишился 500 тысяч тенге
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 58
16:33, 13 июня 2019
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 58
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: