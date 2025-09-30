Суд из-за торта за 600 тыс. тенге: кондитер требует от блогера 3,5 млн тенге

В Межрайонном суде по гражданским делам Астаны 30 сентября состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора - торт за 600 тыс. тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно информации суда, предметом иска является взыскание задолженности за изготовление четырехъярусного торта.

"Взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по устному договору в размере 500 тыс. тенге. Взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда, причиненного распространенными недостоверными сведениями, порочащими честь и достоинство и деловую репутацию, в размере 3 млн тенге. Обязать ответчика опубликовать публичное опровержение в СМИ, в которых были размещены порочащие сведения. Взыскать с ответчика судебные расходы", – зачитала исковые требования кондитера судья Гульзада Рашкалиева.

Суд попросил истца предоставить доказательства, что торт действительно стоил 600 тыс. тенге.

Представитель кондитера Нуршат Акбергеновой выразил готовность к мирному урегулированию спора, если ответчик добровольно выполнит все выдвинутые истцом требования.

"Первое требование – оплатить 500 тыс. тенге, то есть остаток оплаты (за торт – Прим. ред.). Второе – дать публичное опровержение в СМИ, где моему доверителю был нанесен репутационный вред. И тогда мы отказываемся от изыскания за юридическую помощь, которую я оказываю. Думаю, это выгодно ответчику", – сказал представитель истца.

Такие требования сторона ответчика назвала "абсурдными". Более того, они требуют проведения психолого-политическо-филологической экспертизы всех публикаций кондитера в соцсетях в отношении ответчика.

"Вопрос касается супруги дипломата другой страны – страны-члена Евросоюза, и, учитывая, что в отношении нее был огромный мировой кибер-буллинг, учитывая, что истец и его представители дезинформируют общественность, просим суд провести в закрытом режиме, без участия СМИ и посторонних лиц", – отметила представитель ответчика.

Но суд отказал в проведении суда в закрытом режиме. Главное судебное заседание продолжится с участием СМИ.

