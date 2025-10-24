Иск из-за торта за 600 тыс. тенге: в суде озвучили экспертизу "оскорблений" в соцсетях

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Сегодня, 24 октября 2025 года, было озвучено заключение лингвистической экспертизы, передает корреспондент Zakon.kz.

На прошлом заседании суда для проведения лингвистической экспертизы к процессу привлекли судебного эксперта Бану Сагеданову, которой было поручено установить, содержат ли спорные публикации высказывания, порочащие честь и достоинство истца.

Во время заседания судья Гульзада Рашкалиева огласила заключение специалиста.

"Выводы специалиста: тексты публикаций, размещенных в сторис Instagram под ником ya_aselina, содержат негативные сведения об истце "кондитере". Сведения, выраженные в утвердительной форме, негативно характеризующие личность истца с точки соблюдения норм морали в случае несоответствия действительности, могут быть отнесены к порочащим честь, достоинство и деловую репутацию", – озвучила судья.

Данное заключение было направлено сторонам для ознакомления. Адвокат кондитера Аржан Садуакас заявил, что экспертиза подтвердила: высказывание, опубликованное в Instagram-аккаунте ответчика, при его недостоверности нарушает права его доверителя, включая честь, достоинство и деловую репутацию.

"Второй абзац заключения эксперта прямо указывает на это. Да, я согласен, что каждый гражданин Казахстана имеет право выражать свое мнение и критику, однако это не должно наносить вред репутации другого человека", – озвучил представитель кондитера.

Газиза Амирбекова, представитель Аселины Батыр, в свою очередь заявила, что заключение специалиста, по их мнению, выполнено не в полном объеме и подлежит признанию недействительным.

Адвокат блогера также отметила, что никаких высказываний от имени Аселины Батырбековой в Threads не публиковалось, а размещенные в Instagram посты находились в открытом доступе лишь около трех часов, после чего были удалены.

"В материалах дела нет прямого указания на оскорбления – отмечается, что высказывания носили эмоционально-экспрессивный характер. Это объясняется тем, что ответчица, вернувшись домой с детьми, столкнулась с потоком негатива, вплоть до угроз убийством и проклятий в адрес ее семьи. Понятно, что у нее возникла эмоциональная реакция, хотя она не совершала в отношении истца ничего предосудительного. Требование объяснить стоимость торта является нормальной практикой и само по себе не содержит оскорблений. С этим эксперт согласился, указав, что в случае недостоверности сведений они могут восприниматься как порочащие", – заявила представитель Аселины Батыр.

Она подчеркнула, что, по утверждению истца, публикации вызвали широкий общественный резонанс, однако это не соответствует действительности.

Пост находился в Сети всего около трех часов, не набрал ни комментариев, ни лайков. В отличие от ответчицы, истец сама активно публиковала посты, делая по пять-шесть публикаций в день, к которым позже присоединились видеомемы, вызвавшие значительный резонанс, в том числе за рубежом. Ответчица и ее семья – граждане другой страны – подверглись насмешкам и буллингу, хотя, по ее мнению, это было несправедливо.

Таким образом, защита утверждает, что ответчица имела право выражать свое мнение в публичном пространстве, особенно в отношении товаров и услуг, приобретенных ею как потребителем.

"Это право закреплено законом "О защите прав потребителей". Высказывания ответчицы носили оценочный характер, что подтвердили результаты филологической экспертизы, и были основаны на личном опыте, не содержали ложных фактов и оскорблений", – сказала адвокат блогера.

По мнению защиты, эмоциональный характер публикации объясняется тем, что кондитер долгое время – с 9 июля по 3 августа – не называла точную стоимость торта. Любой профессионал, подчеркнула сторона ответчика, знает хотя бы ориентировочную цену своей работы.

Кроме того, ответчица, по словам ее представителя, была лишена возможности урегулировать конфликт мирным путем, так как истец публично обвинила ее в неуплате 600 тыс. тенге. Из переписки следует, что вопрос оплаты обсуждался не с самой Асель Батырбековой, а с менеджером. В исковом заявлении, как утверждает защита, содержатся недостоверные и искаженные сведения о согласовании стоимости, внесении изменений и исполнении обязательств.

Адвокат кондитера Аржан Садуакас рассказал, что все еще не было доказано, что переписка велась с менеджером Асель Батырбековой, а не лично. Помимо этого, неизвестно даже имя менеджера.

"Ответчик на протяжении всего судебного процесса ни разу не участвовал в заседаниях и, по сути, не проявил интереса к делу. В момент передачи торта присутствовали только истец и ответчица – других лиц не было. Более того, со стороны истца было доказано, что сумма не была оплачена. Хотя предмет спора напрямую не касается расходов на торт, были представлены чеки, подтверждающие фактические траты. Помимо того, расходы указаны в переписке от 5 августа. Также в переписке есть сведения о том, что ответчица предлагала оформить оплату через бартер и взаимозачет. В целом, это говорит о том, что цена была озвучена при передаче торта, что подтверждается перепиской и материалами судебного заседания. По части деловой репутации доказано, что обвинения в мошенничестве не соответствуют действительности. В связи с этим исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме", – заявил адвокат.

Суд удалился для вынесения судебного акта. Оглашение состоится 28 октября в 17:00.

30 сентября 2025 года в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны состоялось предварительное судебное слушание по гражданскому иску кондитера Нуршат Акбергеновой к блогеру Аселине Батырбековой. Предмет спора – торт за 600 тыс. тенге.

13 октября 2025 года в Астане суд по делу Нуршат Акбергеновой отложили на неопределенный срок для проведения лингвистической экспертизы.