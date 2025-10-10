#АЭС в Казахстане
Общество

Мы не можем требовать от правительства снижения расходов – Тимур Сулейменов

сулейменов, нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 15:12 Фото: Нацбанк РК
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года на брифинге по разъяснению изменения базовой ставки оценил расходы правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили главу Нацбанка, почему финрегулятор не влияет на расходы чиновников.

"Мы от правительства требовать не можем, все-таки это коллеги же, то есть мы можем давать свои предложения. У них огромное количество своих задач, которые требуют этих фискальных расходов, но мы можем давать свое видение, свою позицию. И мы эту позицию давали, в том числе в этой большой налоговой реформе", – сказал Сулейменов.

По его мнению, в Налоговом кодексе учтена позиция Национального банка.

"Мы делали макрофискальную модель до 2030 года, видели, что там у нас будут дырки в бюджетах. Если мы не примем непопулярные меры по стабилизации бюджета, у нас будут дыры, которые будут заливаться из Нацфонда. Соответственно, Нацфонд будет снижаться, и в этом отношении решения эти нужны. Правительство это понимает, но в итоге правильное решение было принято, и налоговая реформа непростая, но она пройдет. В этой связи как раз-таки координация денежно-кредитной и фискальной политики, она у нас будет", – отметил глава Нацбанка.

Сегодня Тимур Сулейменов рассказал о новом здании для Нацбанка.

Азамат Сыздыкбаев
