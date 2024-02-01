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Законодательство РК

Генсовет ФПРК: 2024 год профсоюзы проведут под эгидой Года достойного труда

год труда Фото: kasipodaq.kz
31 января в центральном офисе Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоялось заседание Генерального совета, на котором были подведены итоги деятельности ФПРК и ее членских организаций в 2023 году, проведенном под эгидой Года безопасного труда, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации медиацентра Федерации профсоюзов РК, членские организации ФПРК в рамках проведения Года Безопасного труда направили свою деятельность на принятие мер по снижению уровня травматизма, несчастных случаев на производстве и улучшение условий безопасного труда и охрану здоровья работников.

В течение отчетного года Федерация профсоюзов приняла непосредственное участие в разработке Концепции безопасного труда в РК до 2030 года. От ФПРК в проект внесено более 20 предложений, часть из них нашла свое отражение и в плане мероприятий по реализации концепции, утвержденной правительством 26 декабря 2023 года.

Одним из ключевых инструментов регулирования социально-трудовых отношений в стране председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин назвал социальное партнерство между Правительством, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей.

Уполномоченным органом института соцпартнерства на республиканском уровне является Республиканская трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию социально-экономических и трудовых отношений (РТК). Эту функцию на уровне отраслей осуществляют отраслевые трехсторонние комиссии, на региональном – областные.

Подводя итоги прошлого года, председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин рассказал членам Генерального Совета и о нормотворческой деятельности Федерации. В 2023 году ФПРК в рамках межведомственных комиссий приняла участие в рассмотрении 33 законопроектов.

Так, в Закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов" Федерация профсоюзов внесла нормы о снижении численности проголосовавших работников, необходимых для принятия решения с 2/3 участников до половины участников; о сокращении на 5 рабочих дней сроков рассмотрения трудовым арбитражем; о введении нормы о "часовой предупредительной забастовке" в период арбитража в количестве не более 50-ти человек.

Также по предложению Федерации профсоюзов РК в принятый в прошлом году Социальный Кодекс вошли пункты об увеличении размера пособия по временной нетрудоспособности до 25 МРП и урегулирован вопрос в части платформенной занятости. 21 декабря 2023 года подписан Закон о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. Введена специальная социальная выплата лицам, достигших возраста 55 лет (при наличии пенсионных взносов не менее 84 месяцев и прекращении трудовой деятельности).

Не осталась без внимания членов Генерального совета Федерации профсоюзов РК и работа, проводимая ФПРК по развитию международного сотрудничества. Целенаправленная деятельность Федерации на международной арене в последние четыре года позволила сформировать положительный имидж Федерации профсоюзов РК в международном профсоюзном сообществе, а также наладить конструктивный диалог и долгосрочное сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ), Международной конфедерацией профсоюзов (МКП) и зарубежными профцентрами.

В 2023 году Федерацией и территориальными объединениями проведено 721 обучающий семинар в различных форматах с охватом около 47 тыс. членов профсоюзов. Обучающие проекты "Образовательный марафон", Школа профсоюзного лидера, "Профсоюзный десант" и "Правовой всеобуч" будут продолжены и в текущем году.

Одной из приоритетных составляющих профсоюзной идеологии Глава ФПРК назвал молодежную политику профсоюзов. Сегодня представительство молодежи в профсоюзах составляет 25%. В каждом регионе действуют Молодежные советы "Келешек". Только в прошлом году в мероприятиях с участием молодых членов профсоюзов приняли участие 8 тысяч молодых казахстанцев. Профсоюзная молодежь активно реализует и волонтерскую деятельность. В 2023 году с привлечением спонсоров по акциям "Профсоюз помогает", "Дорога в школу – без границ", "Марафон добрых дел" была оказана материальная поддержка 3 тыс. семей в размере более 33 млн тенге.В текущем году Молодежный Совет ФПРК планирует провести "Зимний лагерь" для профсоюзной молодежи и конкурс "Парад лидеров", с подведением итогов на республиканском Форуме молодежи.

Подводя итоги деятельности Федерации профсоюзов и ее членских организаций, Сатыбалды Даулеталин обозначил ряд первоочередных задач, стоящих перед профсоюзным сообществом.

"В текущем году нам предстоит совместно с социальными партнерами активно продвигать стандарты достойного труда в Казахстане, сделав упор на такие ключевые направления, как - укрепление социального партнерства в стране в целях реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда; расширение возможностей достойной занятости; улучшение условий труда и социальной защиты. В связи с этим, предлагаю текущий год объявить Годом достойного труда", – сказал председатель Федерации профсоюзов.

Среди основных задач, стоящими перед профсоюзами на предстоящий период Сатыбалды Даулеталин выделил принятие совместно с МОТ Национальной Программы достойного труда.

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