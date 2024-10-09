Многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры в Атырау
Фото: pexels
Жительница города Атырау потратила на азартные игры чужие деньги, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Атырауского областного суда, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отсрочкой исполнения приговора на три года в связи с наличием четырех несовершеннолетних детей.
"Приговор суда вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Ранее осужденная предпринимательница занималась продажей подгузников и влажных салфеток. Получив 500 тыс. тенге от клиента она не выполнила свои обязательства, а деньги потратила на азартные игры.
Летом 2024 года в Казахстане осудили военного, который проигрался на ставках и сдал имущество части в ломбард.
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