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Многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры в Атырау

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 17:40 Фото: pexels
Жительница города Атырау потратила на азартные игры чужие деньги, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Атырауского областного суда, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отсрочкой исполнения приговора на три года в связи с наличием четырех несовершеннолетних детей.

"Приговор суда вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Ранее осужденная предпринимательница занималась продажей подгузников и влажных салфеток. Получив 500 тыс. тенге от клиента она не выполнила свои обязательства, а деньги потратила на азартные игры.

Летом 2024 года в Казахстане осудили военного, который проигрался на ставках и сдал имущество части в ломбард.

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