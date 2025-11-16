Автобус загорелся на территории АЗС в Атырауской области

16 ноября 2025 года на территории автозаправочной станции в поселке Доссор произошло возгорание автобуса, сообщает Zakon.kz.

Сигнал о происшествии поступил на пульт 112, и незамедлительно были направлены силы и средства МЧС.

"Оперативные действия огнеборцев предотвратили дальнейшее распространение огня на заправочную станцию, что могло привести к более серьезным последствиям", – сообщили в МЧС.

Благодаря слаженной работе спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

