Как в Семее проходят первые выборы городского акима – фоторепортаж

12 октября в Семее проходят первые выборы акима города областного значения. Горожане сами выбирают себе нового градоначальника на 128 избирательных участках. У первооткрывателей смешанные чувства – ответственность за свой выбор и надежда на лучшее будущее.

Голосующих встречают благословением, пирогами, горячим чаем и даже теплыми объятиями. Как проходит историческое событие – в фоторепортаже корреспондента Zakon.kz.

Свыше 220 тысяч человек потенциального электората еще в 6 часов утра потянулись к избирательным участкам. На воскресных улицах было тихо. Те, кто еще не успел определиться с выбором будущего главы Семея, могли сделать это не спеша по пути. На редких баннерах висят предвыборные призывы и фотографии претендентов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

До момента выборов дошли три кандидата. Это директор колледжа геодезии, картографии и строительства, педагог с 30-летним стажем Каныш Тулеуов, аким Кокпектинского района области Абай, финансист, единственный претендент с опытом госуправления Адлет Кожанбаев, и официально безработный семейчанин, бывший сотрудник Управления внутренних дел Айболат Бекжасаров.

Четвертый кандидат – директор Дворца творчества детей и молодежи Канат Шапатов – сошел с предвыборной гонки 7 октября. "Причины – сугубо личные", – объяснил Zakon.kz бывший кандидат.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Известный в Семее общественник, председатель филиала ОО "Международное общество казахского языка" по области Абай Оралхан Шарипбаев поделился своим мнением о выборах с корреспондентом Zakon.kz. Живет он близ городского Дворца культуры, куда на протяжении 35 лет и ходит голосовать. За эти годы он ни разу не упустил возможность воспользоваться своим конституционным правом. На родном участке выбирал президентов, депутатов, голосовал на референдумах. В день выборов акима пришел на участок первым.

"Право голоса – это одно и немногих конституционных прав, которые вообще есть на сегодня в мире. И мы должны им воспользоваться. Тем более, живя на родине казахстанской демократии, в столице движения Алаш. Если мы хотим изменений, то нет смысла надеяться только на власть, нужно приближать их самим. И нам дали такую возможность", – считает семейчанин Оралхан Шарипбаев.

Гимн, национальный обряд шашу, вкус свежих бауырсаков, меткие слова айтыскеров и благословение еще раз напомнили семейчанам, что в течение всего дня им предстоит быть главными героями исторического события.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Следом первые бюллетени, подарки самым ранним голосующим, фото на память.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Особое внимание участники кампании уделили самым юным голосующим – 18-летним семейчанам, которые впервые пришли на выборы. Один из них – Бекжан Корабаев. В мае 2025 года ему исполнилось 18 лет.

"Слышал от своих ровесников, что от нас ничего не зависит. Это не так. Нужно ходить на выборы. Если у меня есть такое право, почему бы его не использовать? Плюс мне было просто интересно посмотреть, каково это – стать частью события, о котором на протяжении последних месяцев говорит вся страна", – поделился своими впечатлениями Бекжан Корабаев.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В школе №1, где расположился избирательный участок №94, гостей встречают чаем и свежей выпечкой. Сотрудники местной столовой основательно подготовились. Пироги и булочки с разной начинкой продавали по приемлемым ценам. А после голосования каждому гостю предлагали чай и возможность обсудить процесс выборов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Я впервые голосую за человека, которого знаю лично. Это так необычно. К тому же этот человек, надеюсь, будет управлять нашим городом. Вы сами видите, мы с супругой сегодня в приподнятом настроении. Гордимся, что первые выборы городского акима проходят в Семее", – рассказала спортивная семья Бориса и Ксении Глушковых.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В стороне от выборного процесса устроились наблюдатели. Одни охотно представляются, другие предпочитают не рассказывать об организации, от которой участвуют.

Один из самых молодых наблюдателей на сегодняшних выборах – студент университета, будущий сотрудник МЧС Еламан Амангельдыулы.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Среди моих друзей-студентов много инициативных людей с активной гражданской позицией. Именно они подтолкнули меня к этой идее. И вот сегодня я наблюдатель. В обязанности входит фиксация количества голосующих, чтобы потом сверить эту информацию с количеством бюллетеней. Это словно закулисье. И для меня это необычно", – рассказал о своих эмоциях студент.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Педагогический колледж Семея стал центром притяжения молодежи. Студенты, будущие педагоги, оставляют свои голоса за будущего акима. Их встречают талантливые парни и девушки, которые подготовили концерт своими силами, а также милые ростовые куклы, чьи объятия и поддержка в холодный осенний день согревали молодой электорат.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Семейчане от нового акима ждут решения самых важных проблем, список которых из года в год почти не меняется. Это задачи из сферы ЖКХ. В частности, горожане надеются, что выбранный ими градоначальник решит проблему автомобильных пробок, расширив проезжую часть многих дорог, осветит городские улицы, наведет порядок с общественным транспортом.

Выборы акима продлятся сегодня, 12 октября 2025 года, до 20:00. Начиная с 12 часов сотрудники участковых избирательных комиссий должны будут объехать всех голосующих на дому. А в ночь на 13 октября пройдет подсчет голосов.