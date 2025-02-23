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Мир

Досрочные выборы в бундестаг проходят в Германии

выборы в бундестаг, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 16:34 Фото: wikipedia
В Германии в 8:00 (12:00 по времени Астаны) открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, проголосовать можно будет до 18:00 (20:00 мск), на это имеют право 59,2 млн граждан ФРГ.

Согласно данным опросов, пишет издание, на выборах, скорее всего, победит Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС), который возглавляет кандидат в канцлеры Фридрих Мерц. Предполагается, что этот консервативный блок может набрать 28-32% голосов. Следом идут партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) (20-21%), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (14-16%) и "Зеленые" (12-14%). "Левая партия" может преодолеть 5%-ный барьер.

Новый состав бундестага необходимо сформировать до 25 марта. При этом на построение правительства может уйти несколько недель или месяцев. Пока оно не будет создано, действующий Кабинет министров во главе с канцлером Олафом Шольцем, который на стартовавших выборах является кандидатом на пост главы правительства от СДПГ, продолжит свою работу.

Ранее глава МИД Германии заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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