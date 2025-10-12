#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Экс-депутат Гульжана Карагусова прокомментировала полет своей дочери в космос

Данна Карагусова, Гульжана Карагусова, полет, космос , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 22:41 Фото: Instagram/blueorigin
Экс-депутат Мажилиса и бывший министр труда и соцзащиты Гульжана Карагусова прокомментировала полет своей дочери Даны в космос, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Дана Карагусова опубликовала видео, на котором показаны ее мама Гульжана Карагусова и дочь Айлин. Экс-депутат за кадром говорит, что гордится дочерью.

"Когда что-то делаешь, не думаешь, что ты первый. Она не думала, что она первая, она просто хотела реализовать свою мечту. Только через некоторое время она осознает, что она сделала. Я горжусь своей дочерью, я просто счастлива. С восхищением и настороженностью жду, а что же меня ждет дальше", – сказала Гульжана Карагусова.

Вместе с тем Дана Карагусова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос, рассказала о своем первом поступке в невесомости. В своем обращении она призналась, что достала открытку, адресованную всем мамам на Земле.

"Первое, что я сделала в невесомости, – достала открытку, адресованную всем мамам на Земле. Это был мой трибьют – моей маме и каждой женщине, которая когда-то верила в мечту своего ребенка. Теперь, став мамой, я знаю: самое ценное, что мы можем дать детям, – это вера, тепло и сила идти вперед, даже когда путь кажется невозможным. Рядом с моей мамой была моя дочка. Я надеюсь, что мой поступок вдохновит ее верить, любить и не бояться мечтать. Даже в космосе связь с Землей начинается с маминого сердца", – написала Карагусова.

Также сегодня, 12 октября, компания Blue Origin на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, на котором показала эмоции экипажа.

"Смотрите реакции и отражения нашего экипажа NS-36 через мгновение после приземления обратно на Землю", – говорится в комментарии под постом.

На ролике Дана не может сдержать слезы и рассказывает об испытанных эмоциях.

Ранее мы писали, что предпринимательница из Казахстана Дана Карагусова успешно совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду. Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Казахстанка Данна Карагусова вернулась на Землю из космоса: как это было
10:58, 09 октября 2025
Казахстанка Данна Карагусова вернулась на Землю из космоса: как это было
Первая казахстанка в космосе: опубликовано видео туристического полета Данны Карагусовой
20:35, 08 октября 2025
Первая казахстанка в космосе: опубликовано видео туристического полета Данны Карагусовой
Первая казахстанка в космосе: появились первые кадры из деревни астронавтов
23:18, 07 октября 2025
Первая казахстанка в космосе: появились первые кадры из деревни астронавтов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: