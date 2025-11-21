#АЭС в Казахстане
Общество

Слетавшая в космос Дана Карагусова рассказала о жизни после полета

Дана Карагусова, полет, космос , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 22:41 Фото: Instagram/dannakar
Предпринимательница Дана Карагуcова, ставшая первой женщиной из Казахстана, полетевшей в космос в качестве туристки, 21 ноября поделилась в Instagram эмоциональным рассказом о чувствах, которые испытывает после возвращения на Землю, сообщает Zakon.kz.

По словам Карагусовой, прошло более шести недель с момента полета, однако восприятие времени изменилось: одновременно кажется, что миновала целая вечность и всего один миг. Она призналась, что пережитое открыло в ней "новую часть себя".

"С теплом вспоминаю. И скучаю. По Техасу – месту, откуда люди улетают в космос", – написала она.

Предпринимательница из Казахстана Дана Карагусова совершила космический полет, который продлился 10 минут 21 секунду. Многоразовая ракета-носитель New Shepard была запущена и приземлилась на стартовой площадке №1 компании Blue Origin в Западном Техасе 8 октября 2025 года.

Айсулу Омарова
