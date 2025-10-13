#АЭС в Казахстане
Общество

Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане

Операция, зажим, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 11:23 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма рассказала о развитии кардиохирургии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, кардиохирургическая служба Казахстана входит в список 30 лучших стран.

"Ведущая казахстанская кардиохирургическая клиника в Центрально-Азиатском регионе имеет международную сертификацию по программам "Хроническая сердечная недостаточность" и "Имплантация искусственного левого желудочка", что позволило открыть двери центра для иностранных пациентов. В его стенах проведены 86 трансплантаций сердца, имплантировано 460 устройств длительной механической поддержки кровообращения – искусственного левого желудочка сердца, 17 трансплантаций легких и 3 имплантации полностью искусственного сердца с дальнейшим выполнением трансплантации сердца", – сказала Альназарова.

Министр отметила, что за 10 лет в стране отмечается рост интервенционных вмешательств в три раза. Действуют 42 центра чрескожных коронарных вмешательств и 89 ангиографических установок.

"С 2012 года в Казахстане количество операций на открытом сердце увеличилось в два раза. Развитие службы кардиохирургии позволило за 15 лет снизить смертность от болезней системы кровообращения в три раза", – добавила глава Минздрава.

Ранее Альназарова рассказала о внедрении передовых технологий в казахстанскую медицину.

Азамат Сыздыкбаев
