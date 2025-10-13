#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Когда могут начать выдавать новые водительские права, рассказали в МВД

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:48 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета административной полиции Алибек Кенесбаев в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, что предлагают изменить при выдаче водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что дизайн водительских прав меняться не будет.

"Национальные водительские удостоверения соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении. В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения. Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале 2026 года", – сказал он.

По его словам, водительские удостоверения, которые уже были выданы, будут действительны в течение срока действия. В процессе получения новых водительских прав из-за замены будут происходить изменения.

Ответил он и на вопрос, повлияет ли на стоимость новшество.

"Дело в том, что государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом, она сохранится. Здесь пошлина взимается за процесс выдачи", – резюмировал спикер.

15 сентября 2025 года заместитель внутренних дел Игорь Лепеха высказался о возможности ужесточения процедуры сдачи экзаменов на водительские права.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Планируют ли снизить возраст наказания за наркопреступления в Казахстане
10:55, Сегодня
Планируют ли снизить возраст наказания за наркопреступления в Казахстане
Что грозит Павлу Дурову за купание в Кольсае, рассказали в МВД
10:44, Сегодня
Что грозит Павлу Дурову за купание в Кольсае, рассказали в МВД
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
19:27, 13 февраля 2025
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: