Когда могут начать выдавать новые водительские права, рассказали в МВД

Заместитель председателя Комитета административной полиции Алибек Кенесбаев в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, что предлагают изменить при выдаче водительских прав, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что дизайн водительских прав меняться не будет.

"Национальные водительские удостоверения соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении. В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения. Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале 2026 года", – сказал он.

По его словам, водительские удостоверения, которые уже были выданы, будут действительны в течение срока действия. В процессе получения новых водительских прав из-за замены будут происходить изменения.

Ответил он и на вопрос, повлияет ли на стоимость новшество.

"Дело в том, что государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом, она сохранится. Здесь пошлина взимается за процесс выдачи", – резюмировал спикер.

15 сентября 2025 года заместитель внутренних дел Игорь Лепеха высказался о возможности ужесточения процедуры сдачи экзаменов на водительские права.