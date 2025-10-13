Устройство по сохранению донорских органов разработали в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции по развитию медицинского туризма рассказала о внедряемых в стране передовых технологиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заверила, что казахстанская медицина лидирует в Центральной Азии. По ее словам, внедряются такие передовые технологии лечения, как протонная терапия, гамма-нож, робот-ассистированная и дистанционная хирургия, нейромодуляция, диагностика в офтальмологии на основе квантовой оптики.

"Разработано инновационное устройство ALEM (AЛЕМ), которое позволяет сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов. В 2025 году устройство было представлено на международной выставке EXPO в Токио и получило высокую оценку мировых специалистов", – сказала Альназарова.

В целом, подчеркнула глава Минздрава, в нашей стране обеспечена доступность населению по 80 видам высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее мы писали, что объем финансирования медицины в нашей стране увеличился втрое.