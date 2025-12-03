Семейные скандалы закончились для павлодарца принудительным лечением

В Павлодаре пожилая женщина пожаловалась участковому на сына-алкоголика из-за частых скандалов, злоупотребления спиртными напитками и вымогательства денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона, участковый собрал необходимые материалы для суда и помог павлодарке определить сына на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

"Кроме того, ему вынесли особое требование поведения: запрет на употребление алкоголя и наркотиков сроком на год, а также обязательное прохождение психологической помощи по месту жительства", – заявили в полиции.

Отмечается, что за бытовой скандал нарушитель дополнительно получил пять суток административного ареста.

По словам начальника общественной безопасности управления полиции Павлодара Саята Шакаманова, помощь оказана и заявительнице – ее направили в центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где с ней работают психологи.

Согласно статистике, с начала года на принудительное лечение от алкоголизма направили 159 граждан, 2757 привлекли к административной ответственности за семейно-бытовые правонарушения, вынесли 2460 защитных предписаний, еще 111 человек наказали за их нарушение.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане женщина задушила пьяного мужа в его день рождения.