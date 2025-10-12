#АЭС в Казахстане
События

Снег, дождь и ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте

облака, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 16:20 Фото: pixabay
"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды на три дня (с 12 по 14 октября) в мегаполисах РК – Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

12 октября: переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

13 октября: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +3+5°C.

Алматы

12 октября: переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +21+23°C.

13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +18+20°C.

Шымкент

12 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +24+26°C.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
