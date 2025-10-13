Сколько может зарабатывать Перизат Кайрат, работая в учреждении КУИС

Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков в кулуарах МВД высказался, как будет отбывать наказание Перизат Кайрат, передает корреспондент Zakon.kz.

Абай Кайырбеков отметил, что любая работа требует соответствующих навыков.

"Прежде чем мы будем решать вопросы трудоустройства, будем смотреть подходящие, во-первых, вакантные места, куда мы ее можем трудоустроить. Если у нее не будет хватать квалификации, мы будем проводить с ними обучение, с такими осужденными", – сказал он.

Журналисты поинтересовались, будут ли их вывозить для этого из учреждения.

"В колледже либо курсы организуем. При учреждении это будет, они не будут выезжать", – заверил глава КУИС.

В целом, по его словам, Перизат Кайрат, как и другие осужденные, может заниматься швейным производством, либо другой работой, или работать внутри учреждения в хозяйственной части.

"Разные работы есть. Зарплата у осужденных разная, смотря от объема работы. Минимальную заработную плату (85 000 тенге. – Прим. ред.) осужденные точно получают", – подчеркнул спикер.

