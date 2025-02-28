Абай Кайырбеков назначен заместителем министра внутренних дел – главой КУИС

В Казахстане назначен заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС). Им стал Абай Кайырбеков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды 28 февраля 2025 года.

"Распоряжением главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – председателем Комитета уголовно-исполнительной системы", – отмечено в официальном сообщении.

Абай Кайырбеков родился 29 мая 1975 года в Карагандинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2002 году – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Фото: gov.kz

В органах внутренних дел работает с 1998 года. Начинал деятельность с должности оперуполномоченного по делам несовершеннолетних. После занимал различные должности (в том числе оперативные) в ведомствах МВД РК. С 2011 года занимал руководящие должности в Центральном аппарате МВД.

Сегодня Токаев провел и ряд других назначений. Так, помощником президента стал Канат Шарлапаев. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительства.

Кроме того, Жандос Шаймарданов освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Теперь ведомство возглавляет Асет Иргалиев.