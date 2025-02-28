#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
События

Абай Кайырбеков назначен заместителем министра внутренних дел – главой КУИС

Подписание документов президентом, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
В Казахстане назначен заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС). Им стал Абай Кайырбеков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды 28 февраля 2025 года.

"Распоряжением главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – председателем Комитета уголовно-исполнительной системы", – отмечено в официальном сообщении.

Абай Кайырбеков родился 29 мая 1975 года в Карагандинской области. В 1997 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2002 году – Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Фото: gov.kz

В органах внутренних дел работает с 1998 года. Начинал деятельность с должности оперуполномоченного по делам несовершеннолетних. После занимал различные должности (в том числе оперативные) в ведомствах МВД РК. С 2011 года занимал руководящие должности в Центральном аппарате МВД.

Сегодня Токаев провел и ряд других назначений. Так, помощником президента стал Канат Шарлапаев. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительства.

Кроме того, Жандос Шаймарданов освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Теперь ведомство возглавляет Асет Иргалиев.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы 1 марта перекроют площадь "Астана"
События
12:40, Сегодня
В Алматы 1 марта перекроют площадь "Астана"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: