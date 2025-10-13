Глава КУИС о Бишимбаеве: Особых условий и льгот нет

Председатель Комитета уголовно-исправительной системы Абай Кайырбеков в кулуарах МВД рассказал, как отбывает наказание экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что осужденный отбывает наказание согласно всем требованиям уголовно-исправительного законодательства, на равных условиях с другими осужденными.

"Он отбывает наказание на общих основаниях совместно с другими осужденными. Каких-либо условий, льгот и других требований для данного осужденного не имеется", – добавил Абай Кайырбеков.

Он не стал говорить, работает ли Бишимбаев и сколько зарабатывает, ссылаясь на то, что эта информация относится к персональным данным и может быть предоставлена только родным и адвокатам.

"Все со здоровьем у него в порядке. Вопросы здравоохранения еще года два назад были переданы в ведение Минздрава. Если врачи будут нам рекомендовать везти куда-то осужденного и лечить, мы данные рекомендации выполним. Но пока таких не было рекомендаций", – подчеркнул глава КУИС.

13 мая 2024 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой.