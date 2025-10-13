#АЭС в Казахстане
Общество

Заморозки до -3°С, снегопад и дожди обрушатся на Казахстан 14 октября

снегопад, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:19 Фото: unsplash
В предстоящий вторник, 14 октября 2025 года, в Казахстане ожидаются заморозки, осадки, усиление ветра и туманы. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, заморозки до -1-3°С ожидаются:

  • в горных районах Жамбылской области,
  • в центре области Жетысу.
"Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части Казахстана. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, а также прогнозируются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:19
Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по Казахстану. Из него следует, что с 14 по 16 октября 2025 года на большей части страны осадков не ожидается. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
