Заморозки до -3°С, снегопад и дожди обрушатся на Казахстан 14 октября
Фото: unsplash
В предстоящий вторник, 14 октября 2025 года, в Казахстане ожидаются заморозки, осадки, усиление ветра и туманы. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, заморозки до -1-3°С ожидаются:
- в горных районах Жамбылской области,
- в центре области Жетысу.
"Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей части Казахстана. Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, а также прогнозируются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде регионов республики ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке, западе Атырауской, на юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.
Материал по теме
Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по Казахстану. Из него следует, что с 14 по 16 октября 2025 года на большей части страны осадков не ожидается. Подробнее об этом – по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript