Дожди и заморозки обрушатся на часть Казахстана 24 октября

В Казахстане в предстоящую пятницу, 24 октября 2025 года, ожидаются осадки, туман, сильный ветер и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали синоптики.

"На большей части Казахстана с северным антициклонам сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере, в центре, горных районах юго-востока с прохождением фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике в ночные и утренние часы – туманы, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.

"Ночью на севере, в центре области Жетысу заморозки -1-3°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей Казахстана ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской области, в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай,

– в Мангистауской области, в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

Ранее синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане. Подробнее можете прочитать здесь.