Дожди и заморозки обрушатся на часть Казахстана 24 октября
Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую пятницу, 24 октября 2025 года, ожидаются осадки, туман, сильный ветер и заморозки, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали синоптики.
"На большей части Казахстана с северным антициклонам сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе, севере, в центре, горных районах юго-востока с прохождением фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По республике в ночные и утренние часы – туманы, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра.
"Ночью на севере, в центре области Жетысу заморозки -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде областей Казахстана ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской области, в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.
Материал по теме
Первый снег отменяется: обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 24-26 октября
Ранее синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане. Подробнее можете прочитать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript