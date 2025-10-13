#АЭС в Казахстане
Общество

Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября

желтый лист, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 13:44 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане ожидается мороз до -9°С, в Алматы – тепло до +17°С, а в Шымкенте – почти летняя 27-градусная жара. Об этом говорится в прогнозе на 14, 15 и 16 октября 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +2+4°С.
  • 15-16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
  • 15-16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 13:44
Штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по Казахстану. Из него следует, что с 14 по 16 октября 2025 года на большей части страны осадков не ожидается. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
