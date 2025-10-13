Мороз и солнце: появился обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 14-16 октября
В ближайшие три дня в Астане ожидается мороз до -9°С, в Алматы – тепло до +17°С, а в Шымкенте – почти летняя 27-градусная жара. Об этом говорится в прогнозе на 14, 15 и 16 октября 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +2+4°С.
- 15-16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +5+7°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
- 15-16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +24+26°С.
- 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по Казахстану. Из него следует, что с 14 по 16 октября 2025 года на большей части страны осадков не ожидается. Подробнее об этом – по ссылке.
