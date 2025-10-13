#АЭС в Казахстане
Общество

МВД о песнях, пропагандирующих кражу невест: По контенту будем давать оценку

МВД, Ержан Саденов, кража невесты , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 18:00 Фото: flickr/UN Woman
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах ведомства 13 октября 2025 года рассказал, могут ли запретить в Казахстане песни с противоправным контентом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что в этом году приняли поправки, запрещающие кражу невест. Однако, по их словам, в Казахстане очень много песен, пропагандирующих теперь уже этот вид преступления. Они поинтересовались, могут ли эти композиции попасть под запрет.

"Если содержание песни, если в словах этой песни есть призывы к насилию, то, соответственно, мы будем рассматривать. В целом, реакция должна быть, мы мониторим. Если там есть слова "заставлю силой" или "насильно", то это же неправильно. По контенту будем давать оценку", – пояснил Ержан Саденов.

8 октября депутат Мурат Абенов прокомментировал эффективность введенной в 2025 году нормы об ужесточении наказания за кражу невесты.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
