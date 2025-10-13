#АЭС в Казахстане
Общество

Чем закончилась проверка свидетелей по делу Шерзата Полата, рассказал глава МВД

глава МВД Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:45 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах министерства 13 октября 2025 года озвучил итоги проверки свидетелей по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Департаменту полиции Алматинской области было поручено проверить действия четырех свидетелей по делу об убийстве Шерзата Полата. Речь идет в том числе об Эльмире Нурбековой и Дане Жаксыгельды.

"Было резонансное дело, много обсуждали. Но на самом деле преступление было очевидным: мы сразу всех установили, задержали. Мы получили судебные представления, внимательно все рассмотрели – состава преступления там нет. Они прошли как свидетели. Изначально это было очевидно, но мы все равно тщательно проверили. Профилактические мероприятия, я думаю, они получили", – сказал в ответ министр внутренних дел Ержан Саденов.

Эта работа, по его словам, была проведена по решению суда.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
