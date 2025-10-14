Новый режим работы ботсада в Алматы вызвал недовольство горожан

14 октября 2025 года администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с заявлением. Согласно ему, со среды, 15 октября, излюбленное место жителей города меняет график работы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты разъяснили, с чем связаны изменения.

"Уважаемые посетители. Из-за того, что световой день стал короче, ботсад переходит на зимний график работы. С 15 октября ботсад будет работать с 10:00 до 18:00". Пресс-служба ГБС Алматы

Технический перерыв работы кассы остается прежним: с 15:00 до 15:30.

Также посетителям напомнили, что первый понедельник каждого месяца санитарный день.

Комментаторы после этого объявления выразили недовольство. Если одни возмущены поздним открытием, другие заявили, что лишены возможности после работы немного прогуляться.

Ранее сотрудники сада разместили список ограничений для посетителей. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.