Когда даже деревья отдыхают: график работы Ботсада на Новый год

Администрация Главного ботанического сада Алматы выступила с важным заявлением о праздничном графике работы, сообщает Zakon.kz.

Так в обращении к посетителям, опубликованном в социальных сетях, сказано:

"Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1, 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости. Режим работы остается прежним: с 10:00 до 18:00".

