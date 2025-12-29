#Казахстан в сравнении
Общество

Когда даже деревья отдыхают: график работы Ботсада на Новый год

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада Алматы выступила с важным заявлением о праздничном графике работы, сообщает Zakon.kz.

Так в обращении к посетителям, опубликованном в социальных сетях, сказано:

"Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1, 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости. Режим работы остается прежним: с 10:00 до 18:00".

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2025 года, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
