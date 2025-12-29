Когда даже деревья отдыхают: график работы Ботсада на Новый год
Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада Алматы выступила с важным заявлением о праздничном графике работы, сообщает Zakon.kz.
Так в обращении к посетителям, опубликованном в социальных сетях, сказано:
"Главный Ботанический сад будет закрыт для посещений 31 декабря, 1, 2 января. С 3 января ждем вас снова в гости. Режим работы остается прежним: с 10:00 до 18:00".
О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2025 года, можно прочитать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript