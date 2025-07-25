Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы
Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) в Алматы напомнила о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям, сообщает Zakon.kz.
Так, на странице в Instagram размещен видеоролик с достопримечательностями сада и в подписи к нему идут важные напоминания.
"Уважаемые посетители! Приобретая входной билет в ботсад, вы соглашаетесь с условиями договора публичной оферты, что равносильно заключению письменного договора", – сказано в описании.
С условиями договора можно ознакомиться по этой ссылке.
Также стоит помнить, что Главный ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории и это не парк.
"Поэтому на территории много ограничений. Обратите внимание на правила посещения ботсада, размещенные на инфопанелях".Пресс-служба ГБС Алматы
На территории ботсада запрещено:
- курить;
- распивать спиртные напитки;
- сорить;
- рвать растения;
- ходить по газону;
- сидеть на траве;
- устраивать пикники;
- кормить лебедей и рыб. Для кормления белок в кофейне продается специальный корм.
"Для вашей безопасности просим ходить только по специально отведенным дорожкам и надеемся на ваше бережное отношение к растениям и диким животным".Пресс-служба ГБС Алматы
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