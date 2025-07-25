#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
541.93
636.71
6.83
Общество

Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:54 Фото: Zakon.kz
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) в Алматы напомнила о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице в Instagram размещен видеоролик с достопримечательностями сада и в подписи к нему идут важные напоминания.

"Уважаемые посетители! Приобретая входной билет в ботсад, вы соглашаетесь с условиями договора публичной оферты, что равносильно заключению письменного договора", – сказано в описании.

С условиями договора можно ознакомиться по этой ссылке.

Также стоит помнить, что Главный ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории и это не парк.

"Поэтому на территории много ограничений. Обратите внимание на правила посещения ботсада, размещенные на инфопанелях".Пресс-служба ГБС Алматы

На территории ботсада запрещено:

  • курить;
  • распивать спиртные напитки;
  • сорить;
  • рвать растения;
  • ходить по газону;
  • сидеть на траве;
  • устраивать пикники;
  • кормить лебедей и рыб. Для кормления белок в кофейне продается специальный корм.
"Для вашей безопасности просим ходить только по специально отведенным дорожкам и надеемся на ваше бережное отношение к растениям и диким животным".Пресс-служба ГБС Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:54
Русалочий цветок распустился в Алматы

Ранее мы рассказывали об эффектном растении с розовым облаком кроны, его еще называют парниковым деревом или желтинником. Речь идет о скумпии кожевенной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Самые популярные профессии среди молодежи перечислили в Минтруда РК
Общество
13:52, Сегодня
Самые популярные профессии среди молодежи перечислили в Минтруда РК
Уровень безработицы в Казахстане назвали в Минтруда
Общество
13:43, Сегодня
Уровень безработицы в Казахстане назвали в Минтруда
Более 870 млн тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане
Общество
13:37, Сегодня
Более 870 млн тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: