Не парк, а природная зона: что категорически нельзя делать в ботсаду Алматы

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) в Алматы напомнила о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям, сообщает Zakon.kz.

Так, на странице в Instagram размещен видеоролик с достопримечательностями сада и в подписи к нему идут важные напоминания.

"Уважаемые посетители! Приобретая входной билет в ботсад, вы соглашаетесь с условиями договора публичной оферты, что равносильно заключению письменного договора", – сказано в описании.

С условиями договора можно ознакомиться по этой ссылке.

Также стоит помнить, что Главный ботанический сад имеет статус особо охраняемой природной территории и это не парк.

"Поэтому на территории много ограничений. Обратите внимание на правила посещения ботсада, размещенные на инфопанелях". Пресс-служба ГБС Алматы

На территории ботсада запрещено:

курить;

распивать спиртные напитки;

сорить;

рвать растения;

ходить по газону;

сидеть на траве;

устраивать пикники;

кормить лебедей и рыб. Для кормления белок в кофейне продается специальный корм.

"Для вашей безопасности просим ходить только по специально отведенным дорожкам и надеемся на ваше бережное отношение к растениям и диким животным". Пресс-служба ГБС Алматы

Материал по теме Русалочий цветок распустился в Алматы

Ранее мы рассказывали об эффектном растении с розовым облаком кроны, его еще называют парниковым деревом или желтинником. Речь идет о скумпии кожевенной.