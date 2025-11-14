"Веселящий газ" обошелся клубу в Астане в 786 тысяч и месяц простоя

Одно из увеселительных заведений Астаны распространяло "веселящий газ" среди посетителей без какой-либо разрешительной документации. Нарушение было выявлено органами столичной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверки собственник заведения привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 426 КоАП РК за нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

"Ему назначен штраф в размере 200 МРП и приостановление деятельности заведения на один месяц. С 1 января 2025 года размер 1 МРП составляет 3932 тенге, таким образом, сумма штрафа составила 786 400 тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Кроме того, из незаконного оборота изъяты и уничтожены три баллона оксида азота.

В ведомстве подчеркивают: несмотря на то, что оксид азота или так называемый "веселящий газ" не относится к наркотическим средствам, он включен в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное влияние на здоровье человека.

Нередко его употребление становится первым шагом к вовлечению граждан в наркотическую зависимость. Реализация оксида азота подлежит обязательному лицензированию.

