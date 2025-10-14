#АЭС в Казахстане
Общество

Молодые казахстанцы с зарубежным образованием выбирают работу на родине

завод, работники, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 11:45 Фото: Allur
В Казахстане на протяжении многих лет поднимается вопрос "утечки мозгов" и нехватки инженерных кадров.

Часто выпускники зарубежных вузов инженерно-технических и естественно-научных специальностей остаются за границей после окончания обучения. Однако не все выбирают жизнь за пределами родины. Многие стремятся вернуться и развивать ключевые отрасли в своей стране.

Фото: Allur

Так, в Костанае на заводе Allur среди 3,5 тыс. специалистов трудятся 170 сотрудников с международным образованием. Они окончили ведущие зарубежные вузы, такие как European University of Lefke, Lanzhou Jiaotong University, Jiangsu University of Science and Technology, South China University of Technology и другие.

Специалист завода Allur Бауржан Жаманкулов получил диплом European University of Lefke. По его словам, он искал работу с возможностью роста внутри компании.

Фото: Allur

"Скорее всего, Allur выбрал меня, а не я его. Здесь я научился работе в команде. В нашем отделе мы легко справляемся с объемами благодаря командной работе, и это здорово", – рассказал Бауыржан.

Казахстану стратегически необходимо укреплять престиж технических профессий и создавать условия для их развития. Недаром 2025 год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. В эпоху цифровизации по всему миру наблюдается нехватка инженерных кадров, а также тенденция старения технических профессий. Внедрение автоматизированных систем помогает частично компенсировать нехватку, однако не является решением глобальной проблемы.

В этом направлении казахстанская автомобильная компания Allur реализует масштабную программу инженерного воспитания детей Allur Myn Bala. В основе модели проекта лежит развитие "карьерного воображения" у учеников средних школ. Такой подход позволяет выявлять инженерные способности с раннего возраста и развивать критическое мышление и практические навыки, необходимые для развития индустрии.

Фото: Allur

"За время своей карьеры я поняла, насколько важно иметь наряду с теоретическими знаниями и практический опыт, чтобы эффективно решать задачи и достигать поставленных целей. Allur стал для меня идеальным местом работы, где я могу реализовать свои умения и внести вклад в развитие казахстанского производства. Здесь я чувствую поддержку и вдохновение, что позволяет мне развиваться и достигать новых высот. Горжусь, что работаю в компании, которая ценит инновации и активно стремится к качеству и соответствует моим личным и профессиональным целям", – отметила менеджер проекта завода Allur, выпускница Цзянсуского технологического университета Сабина Акабаева.

Фото: Allur

Завод Allur – крупнейшее автомобилестроительное предприятие страны, способное производить до 125 000 автомобилей в год. Здесь осуществляется полный цикл сборки – от сварки и окраски до финальной сборки. Allur остается единственным производством в Казахстане, выпускающим все типы транспортных средств: легковые автомобили, коммерческую технику и специализированные машины.

Однако Allur – не единственная компания, которая сегодня формирует инженерное будущее Казахстана. В этом направлении активно работают и другие крупные игроки из строительного, машиностроительного, энергетического и других секторов. Многие предприятия создают собственные образовательные инициативы и внедряют технологические решения в учебный процесс, делая обучение более современным и прикладным. Через масштабные инфраструктурные проекты, развитие производственных мощностей и внедрение современных технологий эти отрасли создают рабочие места и демонстрируют, что инженерные профессии остаются одним из ключевых двигателей развития страны.

Таким образом, отечественные компании объединяют усилия для того, чтобы изменить восприятие инженерных профессий, показать молодежи их престижность и востребованность, а также создать реальные возможности для карьерного роста в своей стране. Это системный подход, который не только удерживает молодых специалистов, но и формирует поколение инженеров, готовых отвечать вызовам новой эпохи.

