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Общество

Все больше казахстанцев выбирают работу из дома

В каких областях Казахстана нет работников на удаленке, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 19:21 Фото: pixabay
Аналитики выяснили, что в конце 2024 года на удаленке трудились 46,7 тыс. казахстанцев, что на 18,6% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz пишет, что с увеличением численности дистанционно занятых растет также и доля тех из них, кто обеспечен средствами коммуникации и связи для работы, предоставленными работодателями. За год показатель увеличился с 3,8% до уже ощутимых 13,7%, или с 1,5 тыс. до 6,4 тыс. человек.

"В региональном разрезе в четвертом квартале 2024 года наибольшая численность дистанционно занятого населения была зафиксирована в Актюбинской области: 11,3 тыс. человек. Там же наблюдалась самая большая доля удаленных работников от всего занятого населения: 2,46%. Следом идут область Жетысу (7 тыс. человек, или 2,33%) и Мангистауская область (6,6 тыс. человек, или 1,89%)", – говорят исследователи.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях дистанционно занятых, по официальным данным, нет совсем.

Ранее Zakon.kz выяснил, как обстоит ситуация с дистанционной работой в мире и Казахстане.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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