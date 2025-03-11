Как признать в Казахстане зарубежное образование

Что нужно для того, чтобы в Казахстане был признан зарубежный документ об образовании? А диплом или аттестат, полученный в Казахстане, имел юридическую силу за рубежом. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Специалисты уточнили, что лица, приезжающие в Казахстан с зарубежным аттестатом или дипломом, должны пройти процедуру признания этих документов.

Признание – это официальное подтверждение иностранных документов об образовании. Только через эту процедуру иностранный документ получит на территории Казахстана юридическую силу.

Для признания диплома/аттестата необходимо обратиться в ЦОНы или на веб-портал "электронного правительства".

При этом необходимы:

заявление;

удостоверение личности;

квитанция об уплате государственной пошлины (от 6 до 10 МРП в зависимости от вида документа);

оригинал и копия документа об образовании и приложения к нему.

Также, если документ и приложения составлены полностью на иностранном языке, требуется их нотариально заверенный перевод, включая перевод печати.

Срок исполнения услуги по признанию документов об образовании – от 15 до 45 рабочих дней в зависимости от способа подачи.

Кроме того, если казахстанец выезжает за рубеж, чтобы трудоустроиться на основе казахстанского диплома, ему требуется апостилировать отечественный документ.

Апостиль – это специальный бланк со штампом, который подшивается в документ об образовании. Также можно получить электронный документ со штампом "Апостиль".

Подать документ на апостилирование можно через ЦОНы и портал "электронного правительства".

При этом понадобятся:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

оригинал документа для апостилирования;

квитанция об оплате госпошлины (0,5 МРП).

Срок оказания услуги – 15 рабочих дней.

"Документы, выданные образовательными организациями государств – членов ЕАЭС, независимо от года выдачи с 2015 года признаются без проведения процедур признания и апостилирования. Это же относится к документам, полученным по программе "Болашак", – подчеркнули в пресс-службе.

Исключение составляют дипломы лиц, претендующих на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью.

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