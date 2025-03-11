Как признать в Казахстане зарубежное образование
Специалисты уточнили, что лица, приезжающие в Казахстан с зарубежным аттестатом или дипломом, должны пройти процедуру признания этих документов.
Признание – это официальное подтверждение иностранных документов об образовании. Только через эту процедуру иностранный документ получит на территории Казахстана юридическую силу.
Для признания диплома/аттестата необходимо обратиться в ЦОНы или на веб-портал "электронного правительства".
При этом необходимы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- квитанция об уплате государственной пошлины (от 6 до 10 МРП в зависимости от вида документа);
- оригинал и копия документа об образовании и приложения к нему.
Также, если документ и приложения составлены полностью на иностранном языке, требуется их нотариально заверенный перевод, включая перевод печати.
Срок исполнения услуги по признанию документов об образовании – от 15 до 45 рабочих дней в зависимости от способа подачи.
Кроме того, если казахстанец выезжает за рубеж, чтобы трудоустроиться на основе казахстанского диплома, ему требуется апостилировать отечественный документ.
Апостиль – это специальный бланк со штампом, который подшивается в документ об образовании. Также можно получить электронный документ со штампом "Апостиль".
Подать документ на апостилирование можно через ЦОНы и портал "электронного правительства".
При этом понадобятся:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал документа для апостилирования;
- квитанция об оплате госпошлины (0,5 МРП).
Срок оказания услуги – 15 рабочих дней.
"Документы, выданные образовательными организациями государств – членов ЕАЭС, независимо от года выдачи с 2015 года признаются без проведения процедур признания и апостилирования. Это же относится к документам, полученным по программе "Болашак", – подчеркнули в пресс-службе.
Исключение составляют дипломы лиц, претендующих на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью.
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