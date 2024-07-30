Сколько будет стоить проезд по трассе "Караганда – Балхаш"

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Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев 30 июля 2024 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, как будет устанавливаться тариф за проезд по новой трассе "Караганда – Балхаш", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта подчеркнул, что уже на 80% завершены отдельные участки автодороги "Караганда – Балхаш". "Уже сдали четыре участка. Общая протяженность – 363 км. Сейчас текущая стоимость проекта – 317 млрд тенге, это заемные средства. Дорогу закончим до конца года. Тариф сейчас считаем исходя из того, чтобы содержать эту дорогу, и чтобы мы часть могли направлять на погашение займа. Полагаю, что если традиционно у нас был 1 км для легковых авто в районе 1 тенге 20 тиын, то оно будет значительно выше, но не ниже 2 тенге за км", – дополнил Марат Карабаев. 15 июля 2024 года открыли четырехполосное движение на первых участках автодороги "Караганда – Балхаш". Читайте также К казахстанцам обратился олимпийский чемпион Аким ВКО: Не расслабляться, все ответственные должны быть в постоянной готовности Рекордное количество школ строят в Астане

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