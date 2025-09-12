#АЭС в Казахстане
События

Тревожные итоги проверки: неисправные автобусы курсировали по Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:49 Фото: Zakon.kz
Cтражи порядка Турксибского района с проверками нагрянули в автопарки Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz об итогах инспекции.

В ведомстве уточнили, что специалисты проверили техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение правил предрейсового медицинского осмотра водителей и готовность транспорта к безопасной эксплуатации.

По итогам проверки были выявлены нарушения.

"В отношении должностного лица автопарка составлено два протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один из автобусов водворен на специализированную штрафную стоянку".Пресс-служба ДП Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:49
В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП

C 3 сентября 2025 года в Алматы запустили новый автобусный маршрут. Его организовали для мобильности жителей микрорайона Теректы Алатауского района.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
