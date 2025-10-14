Мы просто не видим их: эксперт назвала реальное количество пациентов с диабетом

Председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Гульнара Кулкаева на форуме по медтуризму 14 октября 2025 года заявила, что не все страдающие сахарным диабетом казахстанцы учтены врачами, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульнара Кулкаева напомнила, что в Казахстане с 2024 года начата работа по персонификации.

"Установлено, что людей, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом, намного больше, чем стоят на диспансерном учете. Если с сахарным диабетом на диспансерном учете состоят 520 тыс. пациентов, то это всего лишь 2,5% от общей популяции. А если смотреть глобальные тенденции, то это от 6 до 10%. То есть получается, что у нас на учете должно состоять как минимум 1,2 млн человек. Но мы этих пациентов просто не видим, так как они разово получают рецепты в частных клиниках, а узнаем о них, когда они в остром состоянии, по осложнению поступают в стационары", – сказала она.

Такая же ситуация по артериальной гипертензии.

"Мы проводили исследование: если 10% сейчас (взяты на диспансерный учет – Прим. ред.), то по тем исследованиям, которые были проведены по странам Центральной Азии, в том числе и Казахстану, это более 20%, а если быть точнее, то 22% от популяции – сегодня мы это количество пациентов не покрываем (лекарствами – Прим. ред.)", – заявила спикер.

По ее данным, пациентам с сахарным диабетом выдаются в год лекарства на 618 тыс. тенге, а лечение пациента с осложнением обходится в 6,5 млн тенге. При этом отмечается, что сахарный диабет из года в год молодеет.

