#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Происшествия

Стали известны новые детали жестокого избиения детей в Жетысу

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:38 Фото: pexels
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предоставила комментарий по факту избиения детей в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Им она сегодня поделилась в Instagram.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания. Дети – в безопасности. В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав", – написала Динара Закиева в Stories 19 января 2026 года.

Также данный инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК:

"По данному факту проводятся следственные действия. Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дети в настоящее время находятся в безопасном месте. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей – стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка".

Ранее мы писали о страшном инциденте, который произошел в Жаркенте, – женщина жестоко избила своего ребенка. Видео, которое предположительно снимал глава семьи, быстро распространилось в соцсетях. На кадрах мать беспощадно избивает малолетнего мальчика, который к тому же привязан к отопительной батарее. В комнате также находились и другие дети. 18 января 2026 года в Департаменте полиции области Жетысу рассказали, что личность женщины установлена. Ее доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка
13:49, 24 февраля 2024
Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка
Стала известна судьба воспитанников сгоревшего в Алматы детдома
15:27, 10 ноября 2025
Стала известна судьба воспитанников сгоревшего в Алматы детдома
Динара Закиева раскрыла новые детали об убийстве двух детей в Туркестане
11:27, 08 февраля 2024
Динара Закиева раскрыла новые детали об убийстве двух детей в Туркестане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: