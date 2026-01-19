Стали известны новые детали жестокого избиения детей в Жетысу

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предоставила комментарий по факту избиения детей в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Им она сегодня поделилась в Instagram.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания. Дети – в безопасности. В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав", – написала Динара Закиева в Stories 19 января 2026 года.

Также данный инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК:

"По данному факту проводятся следственные действия. Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дети в настоящее время находятся в безопасном месте. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей – стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка".

Ранее мы писали о страшном инциденте, который произошел в Жаркенте, – женщина жестоко избила своего ребенка. Видео, которое предположительно снимал глава семьи, быстро распространилось в соцсетях. На кадрах мать беспощадно избивает малолетнего мальчика, который к тому же привязан к отопительной батарее. В комнате также находились и другие дети. 18 января 2026 года в Департаменте полиции области Жетысу рассказали, что личность женщины установлена. Ее доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело.