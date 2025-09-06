#АЭС в Казахстане
Происшествия

Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 18:49 Фото: unsplash
Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК 6 сентября сделал заявление касательно похищения девочки в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в настоящее время девочка найдена и доставлена в больницу для обследования.

"По поручению Комитета по охране прав детей для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь. Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Департамент полиции Алматинской области возбудил уголовные дела по фактам убийства мужчины и похищения ребенка. По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшей ранее существовали близкие отношения. В ходе возникшего конфликта мужчина выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого подозреваемый похитил ребенка и скрылся.

В МВД сообщили, что личность злоумышленника была установлена, начались оперативно-розыскные мероприятия. В ходе спецоперации полицейский спецназ освободил девочку. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ребенок передан матери и находится под наблюдением врачей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
