Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
В ведомстве отметили, что в настоящее время девочка найдена и доставлена в больницу для обследования.
"По поручению Комитета по охране прав детей для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь. Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Департамент полиции Алматинской области возбудил уголовные дела по фактам убийства мужчины и похищения ребенка. По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшей ранее существовали близкие отношения. В ходе возникшего конфликта мужчина выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученного ранения тот скончался на месте. После этого подозреваемый похитил ребенка и скрылся.
В МВД сообщили, что личность злоумышленника была установлена, начались оперативно-розыскные мероприятия. В ходе спецоперации полицейский спецназ освободил девочку. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ребенок передан матери и находится под наблюдением врачей.