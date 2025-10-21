#АЭС в Казахстане
Общество

Школьница родила после изнасилования на западе РК: стали известны новые подробности

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 18:51 Фото: pexels
Директор Департамента охраны здоровья матери Министерства здравоохранения РК Шакизат Халыкова в кулуарах Мажилиса 21 октября 2025 года рассказала, как себя чувствует школьница из Актюбинской области, у которой роды начались прямо на уроке, передает корреспондент Zakon.kz.

Шакизат Халыкова отметила, что девочка родила в больнице, а не в стенах школы.

"Она не родила в спортзале. В школе из-за боли в области живота ее привезли в районную больницу, и там была диагностирована беременность. Там оказали медицинскую помощь в полном объеме – родила, роды без особенностей, родился мальчик, после рождения сразу с учетом того, что ребенок родился от юной первородящей, ее с ребенком вывезли в областной перинатальный центр Актобе", – добавила она.

По ее словам, здоровью матери ничего не угрожает. Однако с ней продолжают работать психологи.

"С родителями тоже проведена беседа, они собираются забрать ребенка с собой – остальная информация у нас конфиденциальная", – резюмировала спикер.

Ранее сообщалось, что в изнасиловании 14-летней ученицы девятого класса подозревают мужа ее бабушки, который не состоит с ней в родстве.

21 октября 2025 года стало известно, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
