Новый госорган по защите прав детей появится в акиматах

Депутаты Мажилиса 3 декабря 2025 года приняли во втором чтении проект закона "О профилактике правонарушений", а также сопутствующие законопроекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, в Административный процедурно-процессуальный кодекс внесены поправки, повышающие требование к петиции.

"С целью исключения злоупотреблений, которые могут дестабилизировать общество, уточняется и расширяется перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции (общественная нравственность, порочащие честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие, амнистии и помилования лиц, пропаганда войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий, любые формы распространения и популяризации наркотических средств). Это усиливает правовые гарантии и предотвращает деструктивное использование платформы петиций", – сказал мажилисмен.

Также пересмотрен механизм распределения исполнительных документов между судебными исполнителями. Отмечается, что действующий механизм из-за простоты процедуры, недостатков законодательства, злоупотреблений со стороны нотариусов, микрофинансовых организаций и коллекторов стал инструментом всевозможных "серых схем".

Новый алгоритм будет включать в себя равномерное автоматическое распределение между судебными исполнителями всех категорий исполнительных документов, в том числе социально значимых. Исключается возможность предъявления исполнительного документа напрямую частному судебному исполнителю.

"В структуре местного государственного управления создается региональный уполномоченный орган по защите прав детей, а также подотчетные и подконтрольные ему отделы, располагаемые в районах, городах областного значения, городах республиканского значения, столице. Все государственные органы будут незамедлительно информировать региональный уполномоченный орган по защите прав детей Республики Казахстан о фактах и рисках нарушения прав детей, а также совершения в отношении их административных или уголовных правонарушений", – добавил депутат.

Также для защиты участников дорожного движения, граждан, а также детей от неправомерных действий водителя электросамоката, сдаваемого в аренду, электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности и регистрационный номер. В отсутствие таких требований допуск к участию в дорожном движении будет неправомерным.

Кроме того, введена норма, освобождающая уполномоченный государственный орган в области рыбного хозяйства от платы за пользование платными автомобильными дорогами.

Вводится административная ответственность за:

неосуществление контроля государственными и местными исполнительными органами в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

допуск к управлению на проезжей части дороги электрическими самокатами лиц, не имеющих либо лишенных права управления транспортными средствами;

непринятие частным судебным исполнителем мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя;

воспрепятствование законной деятельности сотрудника уполномоченного органа по защите прав детей;

нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

Кроме того, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения наделяются правом рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов.

Правом привлекать к ответственности за такие нарушения обладали только органы внутренних дел и акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

В первом чтении проект закона "О профилактике правонарушений", а также сопутствующие законопроекты, депутаты Мажилиса Парламента Казахстана приняли 15 октября 2025 года.