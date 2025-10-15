Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами создадут в Казахстане

Мажилис 15 октября 2025 года взял в работу законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами", который предусматривает создание национального оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Едил Жанбыршин озвучил, что законопроект разработан и направлен на установление правовых основ и принципов в области обращения с радиоактивными отходами.



"Законопроект предусматривает введение классификации радиоактивных отходов, государственного регулирования обращения с радиоактивными отходами, прав и обязанностей граждан, общественных объединений и организаций. Также законопроектом предусматривается создание национального оператора по обращению с радиоактивными отходами с учетом международной практики, который будет наделен исключительным правом на сооружение и эксплуатацию пунктов захоронения радиоактивных отходов", – озвучил он.

По его словам, для устранения законодательных коллизий сопутствующим законопроектом вносятся поправки в Экологический кодекс РК, в законы об использовании атомной энергии и о разрешениях и уведомлениях.

"Также в соответствии с требованиями отдельным законопроектом вносятся изменения в Кодекс о недрах и недропользовании. Принятие законопроектов позволит обеспечить безопасное и эффективное обращение с радиоактивными отходами, минимизировать риски для окружающей среды и здоровья населения", – сказал мажилисмен.

1 октября 2025 года Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ.