Сколько радиоактивных отходов имеется в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин в Мажилисе 11 ноября 2025 года рассказал, как будет проводиться работа по ликвидации радиоактивных отходов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Гумар Сергазин привел актуальные данные.

"На сегодняшний момент на территории Казахстана имеется около 293 млн кубов радиоактивных отходов, из них львиная доля – это 290 низкорадиоактивных отходов, 237 – ложится на Семипалатинский испытательный полигон. Это то, что загрязненный грунт был убран с полигона. В основном, 290 – это низкоактивные отходы. Остальные радиоактивные отходы – это средние, высокоактивные – идут с предприятий: Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Ульбинский завод, СГХК, в Актау есть и Кошкар-ата, Химико-Гидрометаллургический завод", – сказал он.

Отмечается, что на ликвидацию и приведение в безопасное состояние жидких радиоактивных отходов необходимо около 21 млрд тенге.

"Сегодня, конечно, это накладно для бюджета. И мы уже начали вести работу с Европейским банком развития. У нас уже готовится проект соглашения, Дорожная карта, где будут за счет грантового финансирования стран-участниц этого проекта, в рамках обеспечения экологической безопасности стран Центральной Азии, безвозмездно оплачивать данный проект", – добавил спикер.

В рамках этих средств, по его данным, будут приводить жидкие радиоактивные отходы в безопасное состояние.

"Мы на сегодняшний момент ведем работы, привлекаем грантовое финансирование, чтобы не брать деньги из республиканского бюджета на проведение соответствующих работ. И при принятии данного законопроекта у нас будет правовая основа, чтобы мы в должном образе могли уже привлекать иные средства для приведения в безопасное состояние, и не только жидких радиоактивных отходов на МАЭК, но и по полному выводу данного реактора из эксплуатации", – резюмировал спикер.

В Мажилисе презентовали законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами". Главная цель законопроекта – создание единой правовой системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов.