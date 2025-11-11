#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Сколько радиоактивных отходов имеется в Казахстане

Казахстан, Агентство по атомной энергии, обращение с отходами , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 16:50 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин в Мажилисе 11 ноября 2025 года рассказал, как будет проводиться работа по ликвидации радиоактивных отходов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Гумар Сергазин привел актуальные данные.

"На сегодняшний момент на территории Казахстана имеется около 293 млн кубов радиоактивных отходов, из них львиная доля – это 290 низкорадиоактивных отходов, 237 – ложится на Семипалатинский испытательный полигон. Это то, что загрязненный грунт был убран с полигона. В основном, 290 – это низкоактивные отходы. Остальные радиоактивные отходы – это средние, высокоактивные – идут с предприятий: Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Ульбинский завод, СГХК, в Актау есть и Кошкар-ата, Химико-Гидрометаллургический завод", – сказал он.

Отмечается, что на ликвидацию и приведение в безопасное состояние жидких радиоактивных отходов необходимо около 21 млрд тенге.

"Сегодня, конечно, это накладно для бюджета. И мы уже начали вести работу с Европейским банком развития. У нас уже готовится проект соглашения, Дорожная карта, где будут за счет грантового финансирования стран-участниц этого проекта, в рамках обеспечения экологической безопасности стран Центральной Азии, безвозмездно оплачивать данный проект", – добавил спикер.

В рамках этих средств, по его данным, будут приводить жидкие радиоактивные отходы в безопасное состояние.

"Мы на сегодняшний момент ведем работы, привлекаем грантовое финансирование, чтобы не брать деньги из республиканского бюджета на проведение соответствующих работ. И при принятии данного законопроекта у нас будет правовая основа, чтобы мы в должном образе могли уже привлекать иные средства для приведения в безопасное состояние, и не только жидких радиоактивных отходов на МАЭК, но и по полному выводу данного реактора из эксплуатации", – резюмировал спикер.

В Мажилисе презентовали законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами". Главная цель законопроекта – создание единой правовой системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Снег, дожди и без осадков: каких сюрпризов ждать Казахстану от погоды 12 ноября
17:34, Сегодня
Снег, дожди и без осадков: каких сюрпризов ждать Казахстану от погоды 12 ноября
Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами создадут в Казахстане
11:32, 15 октября 2025
Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами создадут в Казахстане
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
09:01, 28 апреля 2025
Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: