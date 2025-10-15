Депутат предложила не превращать председателей ОСИ в "надзирателей" за соседями

Во время обсуждения законопроекта "О профилактике правонарушений" в Мажилисе 15 октября 2025 года депутат Екатерина Смышляева выразила обеспокоенность нормой, наделяющей председателей ОСИ функциями по оценке поведения жильцов и предупреждению угроз безопасности, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" и двух сопутствующих законопроектов депутат Екатерина Смышляева обратила внимание, что статья 36 документа предусматривает наделение председателей ОСИ дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений.

"Они также отнесены к субъектам профилактики, в частности, они (председатели ОСИ. – Прим. ред.) в праве осуществлять такие функции, как оценка угрозы безопасности и поведения человека на предмет его склонности к правонарушениям. Однако, как мы все знаем, председатели ОСИ – это люди гражданские и их основная функция – они делегированы домом для того, чтобы выполнять хозяйственные и организационные функции управления. Они не являются специалистами правоохранительной системы, сотрудниками и так далее. А вот эти функции далеко выходят за пределы гражданско-правовой природы самого ОСИ. Не приведет ли наделение такими правами и функциями председателя ОСИ к безграничному вмешательству в частную жизнь жителей дома?" – спросила депутат.

По ее мнению, наделение председателей ОСИ такими полномочиями может привести к постоянным конфликтам с соседями при исполнении новых функций. Депутат предложила подойти к этому вопросу более взвешенно, чтобы избежать возможных споров в будущем, отметив, что даже сейчас желающих занимать должность председателя ОСИ немного, поскольку она требует значительных усилий и ответственности.

"Данным законопроектом, как и действующее законодательство, профилактикой будут заниматься все. В частности, это обязанность госорганов будет, то, что ОСИ, бизнес имеет в виду, они будут наделены правом профилактики. Если по госорганам обязанности понятны – каждый по своему сектору будет заниматься профилактикой, будет контролировать правительство, национальный доклад по итогам, будет регулировать МВК, координация работы негосударственного сектора комиссии в акиматах и само общество", – ответил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Он отметил, что если говорить конкретно об ОСИ, то жители имеют право обращаться к ним или в КСК по вопросам профилактики нарушений общественного порядка – например, при шуме в ночное время или несоблюдении правил санитарии, таких как выброс мусора.

"Здесь я согласен с вами, надо, наверное, где-то и в какой-то мере не как государственным органам, которые обязаны, а не государственному сектору в рабочих группах предусмотреть ответственность. В целом местное сообщество будет контролировать. Если законопроект примут, мы, конечно, будем проводить разъяснительную работу среди населения", – озвучил он.

Ранее во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" и двух сопутствующих законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, депутат Сергей Пономарев поднял вопрос о введении новой нормы, устанавливающей административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента.